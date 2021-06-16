Президент Байден заявил о поддержке территориальной целостности Украины в разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США.



«Я передал нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказал Байден во время брифинга по итогам встречи с Путиным в Женеве.



Он также сообщил, что в ходе встречи он высказал Путину свой взгляд на Минские договоренности. Байден обозначил, что существуют различия в видении их реализации. «Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия были», – подчеркнул Байден.



Президент США также высказался о необходимости предсказуемых отношений с Россией.



«И я, и президент Путин несем ответственность за отношения между двумя очень мощными странами. Эти отношения должны быть стабильными и предсказуемыми. Мы должны кооперироваться там, где у нас есть общий интерес. И важно, чтобы президент Владимир Путин понимал, почему я сказал то, что я сказал, как я делаю то, что я делаю, как мы будем отвечать на определенные действия, которые вредят интересам Соединенных Штатов», – отметил Байден.



Он подчеркнул, что действия США направлены не против России и перечислил приоритеты, которые обозначил в разговоре с Путиным.



«Я сказал Владимиру Путину о том, что наши действия не против России, а в поддержку наших людей: борьба с ковидом, восстановление нашей страны, защита украинских граждан и взаимодействие с нашими союзниками и друзьями. Я также сказал, что ни один президент Соединенных Штатов не может рассчитывать на доверие своих избирателей, если он не будет говорить о фундаментальных правах человека, потому что это часть ДНК нашей страны. Поэтому права человека всегда будут тем, к чему мы будем возвращаться», – сказал Байден.