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Путин настаивает на нынешней последовательности «Минска», потому что это в интересах России – Подоляк

16 июня 2021, 22:23

Путин настаивает на нынешней последовательности «Минска», потому что это в интересах России – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал «существенным» то, что президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал буквального выполнения Минских соглашений по Донбассу.

Об этом он сказал в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Напомню, господин Порошенко в бытность свою президентом согласовал такой текст "Минска" и такую последовательность пунктов, которая однозначно играет в интересах России», – заявил Подоляк.

Он отметил, что «сегодня официально со стороны руководства России впервые прозвучало, что именно согласованные Порошенко пункты "Минска" и их крайне невыгодная последовательность для Украины категорически нравятся России, а также жестко препятствуют реализации нынешних предложений по реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые звучат с 2019 года».

По словам советника руководителя Офиса президента, сначала необходимо произвести деоккупацию ОРДЛО и вернуть контроль над этими территориями.

«Это подразумевает взятие Украиной контроля над границей и последующего проведения выборов по демократическим стандартам», – уточнил Подоляк.

По его мнению, «представители России активно борются против этого, всерьез настаивают на проведении выборов в ОРДЛО в присутствии чужих войск и вооруженных боевиков, при этом, используя как раз то, что им в руки дал бывший президент Петр Порошенко».

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