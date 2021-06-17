Около 1 200 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 16 июня, в Украине выявили 1 188 случаев заражения коронавирусом — это на 143 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 682 человека, а 55 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 227 225 человек. Из них 2 145 660 пациентов выздоровели, а 51 902 человека скончались.



Вчера провели 55 296 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.