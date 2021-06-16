Еще 1 045 случаев коронавируса выявили в Украине

За вторник, 15 июня, в Украине выявили 1 045 случаев заражения коронавирусом — это на 31 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 802 человека, а 78 умерли.



Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 226 037 человек. Из них 2 140 978 пациентов выздоровели, а 51 847 человек скончались.



Вчера провели 58 853 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.