На Мариуполь снова обрушились ливни и грозы, подтоплены больше сотни домов

Мариуполь снова затопило. Фото: PR.UA

В Мариуполе ночью и сегодня утром разыгралась стихия. Город накрыла гроза с ливнем и градом при ураганном ветре до 24 метров в секунду, передает PR.UA.



Коммунальные и аварийные службы, подразделения Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области работают беспрерывно с прошлого вечера.



На этот раз город был более подготовлен к удару стихии: накануне провели работы по очистке ливневой канализации, когда ликвидировали последствия аномальных осадков в прошлый раз.



Тем не менее от новых ливней больше всего пострадали районы Гавань и Слободка. Как рассказал председатель Приморской райадминистрации Владимир Петров, было подтоплено более 100 дворов и домов.



«Сейчас на откачке воды здесь работают спецтехника и сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы горсовета, горводоканала, "Мариупольтеплосети", Госслужбы по ЧС в Донецкой области. Ситуация сложная еще и потому, что вместе с осадками значительно поднялся уровень грунтовых вод. Система ливневой канализации прочищена, как и тюбинги, но вода скапливается, так как не успевает уходить в море», – пояснил ситуацию Петров.



Благодаря тому, что ранее был прочищен тюбинг у площади Лунина, саму площадь не подтопило, хотя проспект Лунина снова заливала вода.



По словам начальника спасательной аварийно-водолазной службы Александра Татая, воды было больше, чем в прошлый раз. «Потоки сточной воды с Зинцевой балки несли доски, бревна, отломившиеся ветви деревьев во время ночного урагана. Все это несло в тюбинг, уровень воды в котором поднялся почти доверху – на два метра. Людей просто затаскивало в этот тюбинг давлением воды», – рассказал Татай.



Также принимались меры, чтобы не затопило улицу Громовой под путепроводом по проспекту Мира – пробивали решетки на ливневках от травы, грязи и мусора, который несла дождевая вода.



А в 6 часов утра мобильная бригада спасателей убирала упавшее на 5-этажку дерево по проспекту Металлургов.



На десятках улиц в разных районах города отключилось электричество. Также утром не было электроэнергии на Центральной станции скорой медпомощи, электричеством медиков снабжал дизель-генератор. Сейчас электроснабжение восстанавливают аварийные бригады энергетиков.



В городе продолжают работу по ликвидации последствий стихии.