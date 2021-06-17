Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Мариуполь снова обрушились ливни и грозы, подтоплены больше сотни домов

17 июня 2021, 10:52

На Мариуполь снова обрушились ливни и грозы, подтоплены больше сотни домов

Мариуполь снова затопило. Фото: PR.UA Мариуполь снова затопило. Фото: PR.UA

В Мариуполе ночью и сегодня утром разыгралась стихия. Город накрыла гроза с ливнем и градом при ураганном ветре до 24 метров в секунду, передает PR.UA.

Коммунальные и аварийные службы, подразделения Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области работают беспрерывно с прошлого вечера.

На этот раз город был более подготовлен к удару стихии: накануне провели работы по очистке ливневой канализации, когда ликвидировали последствия аномальных осадков в прошлый раз.

Тем не менее от новых ливней больше всего пострадали районы Гавань и Слободка. Как рассказал председатель Приморской райадминистрации Владимир Петров, было подтоплено более 100 дворов и домов.

«Сейчас на откачке воды здесь работают спецтехника и сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы горсовета, горводоканала, "Мариупольтеплосети", Госслужбы по ЧС в Донецкой области. Ситуация сложная еще и потому, что вместе с осадками значительно поднялся уровень грунтовых вод. Система ливневой канализации прочищена, как и тюбинги, но вода скапливается, так как не успевает уходить в море», – пояснил ситуацию Петров.

Благодаря тому, что ранее был прочищен тюбинг у площади Лунина, саму площадь не подтопило, хотя проспект Лунина снова заливала вода.

По словам начальника спасательной аварийно-водолазной службы Александра Татая, воды было больше, чем в прошлый раз. «Потоки сточной воды с Зинцевой балки несли доски, бревна, отломившиеся ветви деревьев во время ночного урагана. Все это несло в тюбинг, уровень воды в котором поднялся почти доверху – на два метра. Людей просто затаскивало в этот тюбинг давлением воды», – рассказал Татай.

Также принимались меры, чтобы не затопило улицу Громовой под путепроводом по проспекту Мира – пробивали решетки на ливневках от травы, грязи и мусора, который несла дождевая вода.

А в 6 часов утра мобильная бригада спасателей убирала упавшее на 5-этажку дерево по проспекту Металлургов.

На десятках улиц в разных районах города отключилось электричество. Также утром не было электроэнергии на Центральной станции скорой медпомощи, электричеством медиков снабжал дизель-генератор. Сейчас электроснабжение восстанавливают аварийные бригады энергетиков.

В городе продолжают работу по ликвидации последствий стихии.

Читайте также:

В Мариуполе оценили масштабы стихийного бедствия: такого не было 30 лет

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Непогода

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:38
«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки
11:45
«ЛНР» сообщила о 21 выявленном случае коронавируса за сутки
10:10
На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему требуют установки приложения «Вдома»
08:52
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 17 июня
23:08
В «ДНР» разъяснили порядок сдачи теста на коронавирус при въезде через Еленовку
16:42
Пушилин допустил ужесточение карантина, но выезд в РФ закрывать не будет
15:32
Персоной Протасевича заинтересовались еще и боевики «ДНР»
14:58
В «ДНР» пообещали открыть «границу с ЛНР» на следующей неделе
13:15
В Донецке две женщины пострадали от взрыва гранты
12:54
«ДНР»: Случаи коронавируса среди въехавших через «Еленовку» — единичные
11:48
«ДНР» сообщила о 15 новых смертях от ковида, «ЛНР» — о двух
10:56
«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»
10:50
Дожди подтапливают частные дома в Донецке
08:54
В шахте, захваченной «ЛНР», потушили пожар
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
все новости
14:54
Спустя семь лет в прифронтовой Авдеевке возобновит работу суд
14:36
На встрече Байдена и Путина не обсуждалось присоединение США к Нормандскому формату – Песков
14:19
Послы G7 призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 громадах Донбасса
13:56
Глава Донецкой ОГА прошел вакцинацию от COVID-19
13:49
В Луганской области подтвержден 21 новый случай ковида
13:24
Сурков занялся предвыборной кампанией «Единой России» в ОРДЛО
13:19
В «Слуге народа» услышали в словах Байдена о Минских соглашениях «хороший сигнал»
12:38
«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки
12:10
Непогода на Донетчине: Обесточены 16 населенных пунктов, до конца дня ожидаются грозы и шквалы
11:45
«ЛНР» сообщила о 21 выявленном случае коронавируса за сутки
11:33
В Раде произошла драка после слов Потураева про ОПЗЖ
11:29
На Луганщине разоблачили полицейского, который воевал на стороне боевиков на Донбассе
11:00
Мариупольчанке сообщили о подозрении за посты в соцсети
10:52
На Мариуполь снова обрушились ливни и грозы, подтоплены больше сотни домов
10:12
На Донетчине за сутки выявили еще 51 случай коронавируса
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция