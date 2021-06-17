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Непогода на Донетчине: Обесточены 16 населенных пунктов, до конца дня ожидаются грозы и шквалы

17 июня 2021, 12:10

Непогода на Донетчине: Обесточены 16 населенных пунктов, до конца дня ожидаются грозы и шквалы

На Донетчине бушует непогода. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области На Донетчине бушует непогода. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В Донецкой области из-за дождей, грозы, града и сильного ветра было отключено электроснабжение в 16 населенных пунктах. Без электроэнергии остались около 27 тысяч человек, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Непогода обесточила поселки в Волновахском, Мариупольском и Покровском районах.

В поселке Урзуф Мариупольского района на утро 17 июня было отключено электроснабжение трех улиц частного сектора и детский лагерь «Юный моряк». Сейчас в лагере находится 150 детей и 110 человек обслуживающего персонала.

Восстановлением электроснабжения занимаются бригады ДТЭК «Донецкие электросети». 

Подтоплены сотни домов и дворов

Спасатели привлекались к откачиванию дождевой воды в домах в Мариуполе и поселке Мангуш.

С проезжей части автодорог сотрудники ГСЧС убрали 19 упавших деревьев в Мариуполе, Никольском, Мангуше, Волновахе и селе Рыбинское Волновахского района.

Буря повалила деревья

Кроме того, в Мариуполе спасатели вытащили с участка, затопленного дождевой водой, один автобус, в котором находился водитель без пассажиров.

В Мариуполе в воде застрял автобус

По данным Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, до конца дня 17 июня на территории Донетчины сохранятся обильные дожди, град и сильный ветер 9-14 м/с, днем при грозах ожидаются шквалы 15-20 м/с (на юге 25-28 м/с).

«Данные погодные условия соответствуют второму уровню опасности и могут привести к нарушениям электроснабжения, осложнению работы служб коммунального хозяйства и строительной отрасли, движения автотранспорта на отдельных участках дорог», – предупреждают в областном управлении ГСЧС.

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