Глава Донецкой ОГА прошел вакцинацию от COVID-19

Павел Кириленко вакцинировался от коронавируса. Фото: Facebook

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко получил первую дозу прививки от ковида. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.



Он отметил, что вакцинацию в Донецкой ОГА организованно провели мобильные бригады, используя вакцину, выделенную на прививку работников органов государственной власти. Привиться могли все желающие работники ОГА, которые предварительно записались в очередь.



«Массовая вакцинация от ковида – важнейший элемент для восстановления нормальной жизни, какой она была до пандемии. Поэтому рад, что наконец получил возможность сделать и свой вклад в выработку коллективного иммунитета», – написал Кириленко.



Он опубликовал фото вакцины, которой его прививали. Это препарат Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Кириленко призвал всех записываться в очередь на вакцинацию в ближайших медучреждениях и в центрах массовой вакцинации. Сейчас такой открыт в Мариуполе в спорткомплексе «Ильичевец», также планируется открытие центра вакцинации на ледовой арене в Краматорске.