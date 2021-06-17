Под Мариуполем из-за ливня прорвало плотину: Затоплено село

В селе Кременевка Мариупольского района затопило дома, хозпостройки и огороды. Из-за сильного ливня вода из Калининской плотины хлынула на жилые дома. Об этом сообщает mrpl. city.



По словам председателя Мариупольского райсовета Степана Махсмы, потоки воды пробили дамбу, преодолели несколько километров и дошли до Кременевки. По состоянию на 14:20 вода сошла, однако некоторые домовладения остаются подтопленными. Люди до сих пор не могут попасть в свои жилища.



Пострадали от стихии и населенные пункты Мангушской громады. Там ветром поломало деревья, погнуло рекламные конструкции, из-за осадков вышел из берегов один из прудов.



«Сейчас все громады, и Кальчикская, и Сартанская, и Никольская, и Мангушская, и Мариупольский городской совет — все оперативно сражаются с этой стихией», — рассказал Махсма.



Он также добавил, что по поручению главы ДонОГА Павла Кириленко в Мариупольском районе завтра состоится экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС.