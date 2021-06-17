Кравчук: ТКГ вернется в Минск в случае переизбрания легитимного президента Беларуси

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) вернется в Минск в случае избрания легитимного президента Беларуси. Об этом заявил глава делегации Леонид Кравчук в интервью YouTube-канала «Ходят слухи».



Он отметил, что для того, чтобы Киев рассматривал Минск как площадку переговоров и в дальнейшем, в Беларуси должны пройти новые выборы: «Если пройдут дополнительные выборы, выберут нового президента, тогда пожалуйста».



«Украинская делегация в Минск не поедет. При любых обстоятельствах. Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные диктаторские методы управления...страна не может в данной ситуации быть площадкой», — заявил Кравчук.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что у Киева есть разные предложения относительно того, чтобы перенести переговоры Трехсторонней контактной группы из Минска.