Кулеба: У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска

У Киева есть разные предложения относительно того, чтобы перенести переговоры Трехсторонней контактной группы из Минска. Об этом в эфире телеканала «1+1» сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Есть разные варианты, есть разные предложения, но надо понимать, что этот вариант должен подойти для трех сторон: и Украина, и ОБСЕ, и РФ должны на него согласиться», — сказал Кулеба.



Он указал, что не видит сейчас никаких условий для того, чтобы переговоры в Минске возобновились.



«Мы понимаем, что Россия будет играться на этой истории. Поскольку России в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс и блокирует переговоры, то, безусловно, историю с невозможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск они будут использовать для торможения переговорного процесса. Мы должны это осознавать», — пояснил министр.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть.