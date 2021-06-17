Нуланд: США начнут консультации с Украиной о том, как она видит Минские соглашения

США начнут консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения. Об этом заявила заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью «Радио Свобода».



«Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это», — сказала Нуланд, отвечая на вопрос, почему Минские соглашения по-разному читаются в Москве, по сравнению с Киевом и западными столицами.



Она добавила, что «Минские соглашения являются единственным письменным документом, который мы имеем, в котором президент Путин заверил, что выйдет из Донбасса».



Ранее президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили вопросы, касающиеся активизации Минского переговорного процесса, а также ситуации в Украине и в Беларуси.