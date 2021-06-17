Байден и Путин обсудили разблокирование Минского процесса по Донбассу

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили вопросы, касающиеся активизации Минского переговорного процесса, а также ситуации в Украине и в Беларуси. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов по итогам встречи лидеров.



«Они также говорили о регионах, относительно которых у нас имеются явные и значительные разногласия, начиная с Украины», — приводятся слова чиновника на сайте Госдепартамента.



По его словам, Байден и Путин говорили о том, «есть ли возможности для того, чтобы попытаться разблокировать Минский процесс».



Ранее Байден заявил, что на встрече с Путиным «подтвердил нерушимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины». Американский президент тогда не привел подробностей относительно того, в каком ключе шла речь об Украине. В свою очередь Путин на своей пресс-конференции объяснил позицию Кремля относительно выполнения Минских соглашений. Российский лидер настоял на необходимости выполнения Украиной «Минска» в его нынешней редакции, отметив, что Москва готова помочь в этом начинании.



Представитель администрации также сообщил, что на саммите говорили о Беларуси. Американский чиновник констатировал, что США и РФ «смотрят очень по-разному» на происходящее в стране.