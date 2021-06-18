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Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию могут отменить, комитет Рады поддержал законопроект

18 июня 2021, 14:31

Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию могут отменить, комитет Рады поддержал законопроект

Штрафы за выезд из временно неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей через Россию могут отменить. Комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №5478.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, документом предусматривается внесение изменений в раздел II «Заключительных положений» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Законопроектом предлагается внести новый пункт, определяющий основания неприменения к гражданам Украины мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Отмена штрафов устанавливается на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера.

Речь идет о штрафах согласно ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В данное время штрафы составляют от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

«Принятие законопроекта позволит установить дополнительные гарантии со стороны государства по соблюдению прав и свобод граждан Украины, которые ввиду независимых от их воли обстоятельств вынуждены нарушать законодательство Украины в части порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее», – говорится в пояснительной записке.

Члены профильного комитета рекомендовали Верховной Раде принять законопроект №5478 за основу и в целом с учетом предложений комитета.

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