Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение

18 июня 2021, 15:55

Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение

На КПВВ, которые расположены на линии соприкосновения, уже на практике действуют новые правила, не требующие прохождения самоизоляции прибывшими с неподконтрольной Украине территории. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

«На всех КПВВ со вчерашнего дня гражданам, которые следуют на подконтрольную территорию, уже не нужно проходить самоизоляцию», — сказал представитель ГПСУ.

На практике это означает, что людям не нужно устанавливать мобильное приложение «Вдома», которое раньше контролировало прохождение самоизоляции, или сдавать тест на коронавирус.

16 июня для граждан, въезжающих через линию соприкосновения или государственную границу, решением правительства отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку на территории Украины с 17 июня установлена «зеленая» карантинная зона.

Сегодня, 18 июня, на Донбассе функционируют КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. КПВВ «Новотроицкое» работает только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск людей блокирует группировка «ДНР».

Еще по теме

Прочее
Ситуация на КПВВ
Места
Луганск Еленовка Станица Луганская КПВВ Новотроицкое Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:40
«ДНР» разрешила подросткам выезжать из Донецка по свидетельству о рождении
16:18
В неподконтрольном Перевальске хотят закрыть завод
15:55
Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение
14:19
«ДНР» и отмена комендантского часа: Что будет с теми, у кого есть только украинский паспорт
13:58
Просто сняли с автобуса: Боевики «ДНР» задержали на КПП беременную женщину
13:19
«ЛНР»: 13 новых заболевших ковидом и две смерти
11:37
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли 13 человек
10:58
В «ДНР» рассказали, по каким документам едут из ОРДО в Россию и обратно
08:34
Ночью в Луганске загорелся газопровод
16:16
На Донетчине миссия ОБСЕ потеряла беспилотник после обстрела 
12:38
«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки
11:45
«ЛНР» сообщила о 21 выявленном случае коронавируса за сутки
10:10
На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему требуют установки приложения «Вдома»
08:52
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 17 июня
23:08
В «ДНР» разъяснили порядок сдачи теста на коронавирус при въезде через Еленовку
все новости
16:40
«ДНР» разрешила подросткам выезжать из Донецка по свидетельству о рождении
16:33
Высокозаразный и более смертоносный: Голубовская рассказала, чем опасен «индийский» штамм коронавируса
16:18
В неподконтрольном Перевальске хотят закрыть завод
15:55
Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение
15:52
СБУ нашла схрон с оружием под домом «первого замглавы правительства ЛНР» вблизи Северодонецка
15:28
На Луганщине выявили 14 заболевших коронавирусом
15:21
Глава МИД Франции считает, что говорить о вступлении Украины в НАТО пока рано
14:56
На Донетчине работают три центра массовой вакцинации против COVID-19
14:31
Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию могут отменить, комитет Рады поддержал законопроект
14:19
«ДНР» и отмена комендантского часа: Что будет с теми, у кого есть только украинский паспорт
13:58
Просто сняли с автобуса: Боевики «ДНР» задержали на КПП беременную женщину
13:21
На Днепропетровщине раскрыли схему незаконных поставок медикаментов в ОРДО
13:19
«ЛНР»: 13 новых заболевших ковидом и две смерти
11:37
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли 13 человек
10:58
В «ДНР» рассказали, по каким документам едут из ОРДО в Россию и обратно
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция