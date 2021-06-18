Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение

На КПВВ, которые расположены на линии соприкосновения, уже на практике действуют новые правила, не требующие прохождения самоизоляции прибывшими с неподконтрольной Украине территории. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.



«На всех КПВВ со вчерашнего дня гражданам, которые следуют на подконтрольную территорию, уже не нужно проходить самоизоляцию», — сказал представитель ГПСУ.



На практике это означает, что людям не нужно устанавливать мобильное приложение «Вдома», которое раньше контролировало прохождение самоизоляции, или сдавать тест на коронавирус.



16 июня для граждан, въезжающих через линию соприкосновения или государственную границу, решением правительства отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку на территории Украины с 17 июня установлена «зеленая» карантинная зона.



Сегодня, 18 июня, на Донбассе функционируют КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. КПВВ «Новотроицкое» работает только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск людей блокирует группировка «ДНР».