Кабмин отменил самоизоляцию с приложением «Вдома» при пересечении КПВВ и границы

Кабинет министров на заседании сегодня, 16 июня, установил новые карантинные ограничения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа, и при этом с 17 июня на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности.



В решении Кабмина указано, что во время действия «зеленой» зоны карантина пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.



При пересечении границы и КПВВ теперь не требуется устанавливать приложение «Вдома» и проходить самоизоляцию.



Однако для иностранцев будут продолжать требовать наличие страхового полиса на случай заболевания COVID-19, а также отрицательный результат теста на ковид или документ о прохождении полного курса вакцинации одобренными ВОЗ вакцинами.



В то же время правительство закрепило норму, что в случае установления на территории Украины другого уровня эпидемической опасности («желтого», «оранжевого», «красного») требования к пересекацющим государственную границу Украины и КПВВ будут иными.



В частности, если страна снова выйдет из «зеленой» зоны, пересечь КПВВ беспрепятственно можно будет при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, разрешенными ВОЗ. Если такого документа не будет, человека обяжут пройти самоизоляцию с помощью приложения «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.



Прекратить самоизоляцию можно будет сразу, получив отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса непосредственно в пункте тестирования на КПВВ.



Для пересекающих границу иностранцев с видом на жительство и граждан Украины, если страна выйдет из «зеленой» зоны карантина, также потребуется документ о полном прохождении вакцинации определенными вакцинами либо отрицательные результаты теста на коронавирус. Если таких документов не будет, нужно будет пройти самоизоляцию с приложением «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.

Кабмин продлил карантин до 31 августа, но при этом ослаблены карантинные ограничения. В частности, сохраняется масочный режим в общественном транспорте, а также во время массовых мероприятий. Разрешается работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий при условии соблюдения масочного режима. Пока Украина находится на «зеленом» уровне карантина.