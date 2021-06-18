Высокозаразный и более смертоносный: Голубовская рассказала, чем опасен «индийский» штамм коронавируса

Вариант «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, возникший в декабре прошлого года в Индии, является высокозаразным и потенциально более смертоносным, чем предыдущий «британский» штамм. Об этом заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольга Голубовская написала в Facebook.



Она сообщила, что вариант «Дельта» сейчас широко доминирует в Великобритании, составляет 10% случаев COVID в США и быстро распространяется.



«Напомню, такие варианты более контагиозны, вызывают более тяжелые формы заболевания, характеризуются значительным снижением нейтрализации антителами (как в следствие болезни, так и вакцинации), сниженной эффективностью лечения и "ускользанием" от стандартных диагностических тестов», – пояснила Голубовская.



Инфекционистка отметила, что самая тяжелая с момента начала эпидемии вспышка в Украине, которая произошла весной, была связана с «британским» штаммом.



«В целом вариант "Дельта" зарегистрирован в 60 странах. На сегодняшний день совершенно очевидно, что его заразность выше, и пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет», – добавила Голубовская.



По ее словам, существующие вакцины защищают от нового варианта коронавируса: эффективность Pfizer и Moderna – 88%, вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca – около 60%. При этом одна доза Pfizer эффективна только на 33%. Исследования продолжаются.