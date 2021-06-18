Вслед за Краматорском: В Мариуполе подорожает проезд в городском транспорте

В Мариуполе на ближайшее заседание исполкома вынесут вопрос о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах планируют увеличить до 10 грн, в трамвае – до 9 грн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Директор департамента транспорта и связи Василий Клат утверждает, что подорожание вызвано ростом стоимости электроэнергии, топлива и запчастей.



По его словам, стоимость дизтоплива с начала 2021 года выросла на 42%, удорожание отдельных запчастей составило до 96%. Например, если год назад одна шина на автобус стоила 4200 грн., то сейчас в два раза больше – 8200 грн.



Кроме того, отмечает Клат, порядка 200 тысяч мариупольцев имеют льготы и пользуются правом бесплатного проезда. В связи с этим, Мариупольское ТТУ терпит убытки в размере более 400 млн грн., которые покрываются из городского бюджета.



«Мы не можем бесконечно тянуть деньги из городского бюджета на содержание транспорта. Если не повысить проезд сейчас, мы будем вынуждены сокращать количество маршрутов, равно как и частоту выхода транспорта, а значит увеличивать время его ожидания пассажирами», – заявил Василий Клат.



Директор департамента добавил, что экономически обоснованный тариф для трамвая и троллейбуса составляет 21 грн, а для автобуса – более 12 грн. Но такая цена будет неподъемной для большинства жителей, поэтому горсовет предлагает «минимальное увеличение стоимости».



Экономить мариупольцам предлагают за счет приобретения месячного проездного билета. Его стоимость составит 450 грн, для студентов и школьников – 225 грн.

С 8 июня в Краматорске начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Билет в троллейбусах теперь стоит 8 гривен, в автобусах и маршрутках – 10 гривен. Аналогичная стоимость проезда в городском транспорте в Киеве. Краматорчане возмущаются и собрали подписи под петицией об отмене повышения стоимости проезда.