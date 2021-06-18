США «заморозили» предоставление пакета военной помощи Украине

Белый дом приостановил предоставление пакета военной помощи Украине стоимостью 100 млн долларов, который включал, в том числе, летальное вооружение. Об этом пишет Politico со ссылкой на четыре источника..



Три источника рассказали, что Совет национальной безопасности США поручил чиновникам Госдепартамента и Пентагона составить пакет военной помощи в ответ на концентрацию российских войск вблизи границ с Украиной и в оккупированном Крыму. В результате Совет нацбезопасности отложил предоставление помощи после того, как Россия объявила о сокращении войск, и в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Женеве 16 июня.



Один из источников сообщил, что посылка цела и может быть быстро отправлена в Украину.



По словам двух людей, знакомых с обсуждениями, ключевые позиции, которые рассматриваемые в пакете, включают системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и другие противотанковые вооружения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрйи Кулеба заявлял, что Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тысяч военных из 100 тысяч.