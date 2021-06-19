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Беларусь не будет принимать самолеты из Украины — Лукашенко

19 июня 2021, 14:36

Беларусь не будет принимать самолеты из Украины — Лукашенко

Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Это решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в небе над Украиной. Об этом заявил Александр Лукашенко, пишет «Белта».

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты», — заявил Лукашенко, которого цитирует «Белта».

Украина закрыла свое авиапространство для самолетов из Беларуси после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание оппозиционера.

С 26 мая закрыто авиасообщение между Украиной и Беларусью.

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