Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.



Премьер отметил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры.



Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.



Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.



«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — подчеркнул Шмыгаль.



В понедельник президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.



После закрытия авиасообщения между Украиной и Россией Минск был главным пересадочным хабом, который украинцы использовали для полетов в РФ.