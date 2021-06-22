В прифронтовом Торецке третий раз переносят сроки реконструкции больницы

В Торецке Донецкой области задерживается реконструкция городской больницы. Дата сдачи объекта отложена из-за перерыва в финансировании и организационных проблем. Об этом рассказал директор Центральной городской больницы Торецка Сергей Халаимов, передает «Вільне радіо».



«С нового года пока еще не было ни одной платежки от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Не знаем, по какой причине банк пока прекратил финансирование. Первую часть мы выплатили подрядчику по актам выполненных работ. И вот сейчас они (подрядчик, – Ред.) вкладывают свои средства и “крутятся” на своих деньгах, чтобы их потом им вернули: они на более 3 млн грн вперед уже сделали. Это не совсем правильно, ведь если у этих людей нет средств, они будут делать это долго», – говорит директор медучреждения.



Сейчас в здании заменены все окна, отремонтированы откосы, выполнена гидроизоляция и продолжаются работы на крыше.



По словам Халаимова, долго проходили финансы и платежи. Из-за этого срок завершения реконструкции отложили до первого полугодия следующего года, хотя должны были сдать объект этой весной. И это уже третья переназначенная дата.



«Пока мы продлили все доп. соглашения до 2022-го года. Сначала мы должны были завершить реконструкцию в марте этого года, затем из-за такого финансирования мы продолжили доп.соглашения до сентября и теперь продлили их до первой половины 2022-го. Отмечу, это не только для того, чтобы сделать крышу, но и утеплить все здание», – говорит Сергей Халаимов.



На ход финансирования повлияла также админреформа, в ходе которой Торецкую громаду отнесли к Бахмутскому району. Поэтому все организации и учреждения, действующие на территории Торецкой ТГ, должны привести всю свою документацию в соответствие. В том числе и Центральная городская больница – свои договора с подрядчиком, это займет порядка трех месяцев, отметил директор учреждения.



Он также добавил, что изначальный проект не предусматривал бортов на крыше (армопояса). Когда его начали делать, работа застопорилась зимой из-за морозов и особенностей технологии его обустройства.



По словам Сергея Халаимова, проект реконструкции ЦГБ Торецка уже стоит больше, чем было предусмотрено в бюджете.



«Цены, зарплаты – все растет. Нам сейчас на 10% ЕИБ увеличил стоимость проекта, то есть добавили еще денег, но пока только виртуально», – сказал директор больницы.