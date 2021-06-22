Путин раскритиковал расширение НАТО на восток в своей статье о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин считает, что расширение НАТО на восток «фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий». Такое мнение он высказал в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» к 80-летию нападения нацистской Германии на СССР.



С точки зрения президента РФ, «именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе». «О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут", поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — подчеркнул Путин.



Он добавил, что с 1999 года «последовало еще пять волн расширения НАТО», в эту организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, «что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий».



По его словам, Россия надеялась, что окончание холодной войны «будет общей победой для Европы». «Казалось, еще немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока», — написал Путин.



Однако, по его словам, «возобладал другой подход». «В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан», — подчеркнул российский лидер.



По его словам, общая и бесспорная цель — «обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом».



При этом Путин отказывается признавать ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе. События на Майдане в 2014 году он в очередной раз назвал «антиконституционным вооруженным переворотом», который поддержала Европа.



«С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — утверждает Путин.