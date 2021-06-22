Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин раскритиковал расширение НАТО на восток в своей статье о Второй мировой войне

22 июня 2021, 12:44

Путин раскритиковал расширение НАТО на восток в своей статье о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин считает, что расширение НАТО на восток «фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий». Такое мнение он высказал в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» к 80-летию нападения нацистской Германии на СССР.

С точки зрения президента РФ, «именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе». «О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут", поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что с 1999 года «последовало еще пять волн расширения НАТО», в эту организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, «что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий».

По его словам, Россия надеялась, что окончание холодной войны «будет общей победой для Европы». «Казалось, еще немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока», — написал Путин.

Однако, по его словам, «возобладал другой подход». «В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, общая и бесспорная цель — «обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом».

При этом Путин отказывается признавать ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе. События на Майдане в 2014 году он в очередной раз назвал «антиконституционным вооруженным переворотом», который поддержала Европа.

«С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — утверждает Путин.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО
22:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 июня
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
16:25
ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения
15:26
«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19
13:01
«ДНР» начала пропуск людей и грузов через «границу» с «ЛНР»
11:27
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на Троицу
все новости
12:44
Путин раскритиковал расширение НАТО на восток в своей статье о Второй мировой войне
12:43
В штабе ООС прокомментировали гибель боевиков возле Лозового
12:22
На Луганщине выявили три новых случая коронавируса за сутки
12:05
Ежегодный скрининг и льготы для здоровых: Минздрав запускает электронный кабинет пациента
11:40
Зеленский объявил о старте программы «Здоровая Украина»
11:31
В Мариуполе создали петицию за отмену повышения стоимости проезда в городском транспорте
11:05
«В новой Украине не будет места войнам»: Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны
10:45
ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО
10:44
На КПВВ «Станица Луганская» проводится реконструкция
10:23
Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей
09:57
Кулеба рассказал, когда Украина применит турецкие «Байрактары» на Донбассе
09:42
«Укрзализныця» запускает поезд Днепр – Авдеевка
09:20
В прифронтовом Торецке третий раз переносят сроки реконструкции больницы
08:53
На Донетчине не фиксируют новых случаев коронавируса второй день подряд
08:32
ООС: На Донбассе резко возросло количество обстрелов
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция