Путин назвал вступление Украины в НАТО «красной линией» для России

Президент России Владимир Путин назвал против «красная линия» для Москвы интеграции Украины в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?»,- заявил президент РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что промедление со вступлением Украины в НАТО усиливает позиции России в Европе. Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине план действий по членству в НАТО.