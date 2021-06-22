СНБО соберется на заседание из-за угрозы «индийского» штамма коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны соберется в среду, 23 июня, на заседание в связи с угрозой распространения «индийского» штамма коронавируса. Об этом сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.



На сегодня в Украине отсутствуют технические возможности для выявления этого штамма.



«Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая», — написал Радуцкий в Facebook.



По его словам, есть угроза появления волны заражений новым штаммом и в Украине. В частности, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала «индийский» штамм уже в 92 странах мира.



«В частности, несмотря на вакцинацию большинства населения, ухудшается эпидемиологическая ситуация в Великобритании. По подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса — это именно "индийский" штамм. Вспышка болезни приостановил планы по снятию карантина в королевстве», — указал нардеп.



Он также привел данные Public Health England, согласно которым"дельта-штамм" в 1,6 раза более агрессивен уже известных штаммов, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще — к реанимации. Кроме этого, штамм поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом



«Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, которые способны сразу определять штамм «дельта», — сообщил Раудцкий.



По мнению главы комитета, в Украине необходимо вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе, ва также ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений — Турции, Египта и др.