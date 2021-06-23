На Луганщине из-за долгов могут обесточить шахты

В Луганской области возникла угроза отключения от электроснабжения шахт региона. За помощью областная власть обратилась в правительство.



Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, данный вопрос рассматривался на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 22 июня в Северодонецке.



«В связи с задолженностью существует вероятность обесточивания шахт ГП "Первомайскуголь" и АО "Лисичанскуголь". Такая ситуация недопустима, так как это может привести к негативным экономическим, экологическим и социальным последствиям регионального масштаба», – отметил первый заместитель главы облгосадминистрации Алексей Смирнов.



Он добавил, что по этому вопросу ОГА обращалась к правительству и Минэнерго.



Комиссия по ТЭБ и ЧС поручила Луганскому филиалу ГП «РЭС» принять меры для недопущения отключения от энергопитания вентиляции и водоотлива этих шахт. Руководителям предприятий рекомендовали заключить договоры о реструктуризации существующих долгов, разработать графики погашения задолженности за электроэнергию.



Кроме того, в Кабмин направят обращение о выделении средств из госбюджета на погашение долгов шахт за электроэнергию.