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На Луганщине из-за долгов могут обесточить шахты

23 июня 2021, 12:16

На Луганщине из-за долгов могут обесточить шахты

В Луганской области возникла угроза отключения от электроснабжения шахт региона. За помощью областная власть обратилась в правительство.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, данный вопрос рассматривался на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 22 июня в Северодонецке.

«В связи с задолженностью существует вероятность обесточивания шахт ГП "Первомайскуголь" и АО "Лисичанскуголь". Такая ситуация недопустима, так как это может привести к негативным экономическим, экологическим и социальным последствиям регионального масштаба», – отметил первый заместитель главы облгосадминистрации Алексей Смирнов.

Он добавил, что по этому вопросу ОГА обращалась к правительству и Минэнерго.

Комиссия по ТЭБ и ЧС поручила Луганскому филиалу ГП «РЭС» принять меры для недопущения отключения от энергопитания вентиляции и водоотлива этих шахт. Руководителям предприятий рекомендовали заключить договоры о реструктуризации существующих долгов, разработать графики погашения задолженности за электроэнергию.

Кроме того, в Кабмин направят обращение о выделении средств из госбюджета на погашение долгов шахт за электроэнергию.

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