Денисова: Задолженность на «Первомайскугле» составила 45 млн гривен, шахтеры бастуют

Задолженность по заработной плате на государственном предприятии «Первомайскуголь» по состоянию на 26 апреля составила 45 млн гривен. Это привело к забастовке сотрудников шахты «Горная». Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она сообщила, что горняки находятся под землей и требуют выплаты долгов по зарплате и улучшение условий труда.



По информации омбудсвумен, начиная с 1 марта задолженность перед горняками выросла на 22 млн гривен.



«Для восстановления нарушенных конституционных прав шахтеров обратилась в Министерство энергетики Украины и Государственную службы Украины по вопросам труда с просьбой принять действенные меры по погашению задолженности, своевременного получения вознаграждения за труд, а также на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда», — заявила Денисова.



Причиной задолженности, по словам главы Независимого союза горняков Украины, нардепа Михаила Волынца, стало то, что ГП «Центрэнерго» закупало уголь по заниженной цене, за который в результате не рассчиталось с «Первомайскуглем».