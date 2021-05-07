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Денисова: Задолженность на «Первомайскугле» составила 45 млн гривен, шахтеры бастуют

07 мая 2021, 19:44

Денисова: Задолженность на «Первомайскугле» составила 45 млн гривен, шахтеры бастуют

Задолженность по заработной плате на государственном предприятии «Первомайскуголь» по состоянию на 26 апреля составила 45 млн гривен. Это привело к забастовке сотрудников шахты «Горная». Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила, что горняки находятся под землей и требуют выплаты долгов по зарплате и улучшение условий труда.

По информации омбудсвумен, начиная с 1 марта задолженность перед горняками выросла на 22 млн гривен.

«Для восстановления нарушенных конституционных прав шахтеров обратилась в Министерство энергетики Украины и Государственную службы Украины по вопросам труда с просьбой принять действенные меры по погашению задолженности, своевременного получения вознаграждения за труд, а также на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда», — заявила Денисова.

Причиной задолженности, по словам главы Независимого союза горняков Украины, нардепа Михаила Волынца, стало то, что ГП «Центрэнерго» закупало уголь по заниженной цене, за который в результате не рассчиталось с «Первомайскуглем».

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