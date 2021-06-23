Минздрав предложит пути предотвращения распространения штамма «Дельта»

Министерству здравоохранения поручено внести предложения относительно недопущения нового штамма коронавируса «Дельта» на территории Украины.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 23 июня.



«Всемирная организация здравоохранения указывает, что этот штамм становится доминирующим в мире и он является более опасным, чем предыдущие мутации коронавируса», — отметил премьер.



Как сообщалось, сегодня Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется на заседание в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Дельта», который ранее был известен как «индийский».