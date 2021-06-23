В Украине стартует вакцинация сотрудников компаний

На этой неделе в Украине стартует вакцинация компаний, в штате которых больше 50 человек хотят привиться. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 23 июня.



«Это поможет уменьшить передачу вируса в середине таких коллективов и будет способствовать их безопасной работе», — пояснил он.



Он призвал руководителей предприятий воспользоваться такой возможностью. «Это в интересах вашего же бизнеса. Такая вакцинация обезопасит предприятие от пандемии», — подчеркнул Шмыгаль.



Как сообщили в Минздраве, вакцинация будет проходить вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Воспользоваться возможностью могут как государственные, так и частные компании.



Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий:

оставить заявку через контакт-центр;

определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям МОЗ;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзер в месте вакцинации.

Оставить заявку можно по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.