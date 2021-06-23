В июле в Украину доставят 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

В течение июля-месяца в Украину суммарно поступит 7,7 млн доз вакцин против коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает «Интерфакс-Украина».



«Всего в июле планируется к поставке на уровне страны около 7,7 млн доз вакцин», – сказал Кузин в среду в ходе онлайн-дискуссии «Почему украинцы не хотят вакцинироваться».



Он отметил, что из-за значительного объема законтрактованных поставок в настоящее время изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин, в частности китайской Coronavac, которая закупается по новому контракту британским закупочным агентством Crown Agents.



«Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac) хороший срок годности», – сказал главный санврач.



По его словам, планируется, что китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19.

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