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Близко к озеру и домам: В Славянске появится крупный строительный гипермаркет, жители спорят о выборе места

23 июня 2021, 15:44

Близко к озеру и домам: В Славянске появится крупный строительный гипермаркет, жители спорят о выборе места

В Славянске будет построен гипермаркет «Эпицентр». Под его застройку отойдет участок в центре города возле озера Шелковичное. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях в Facebook.

«"Эпицентру" в Славянске – быть! Он является одним из двух владельцев бывшего завода "Металлист", расположенного возле озера Шелковичное. На данный момент владельцы подали заявление на составление технической документации по разделению земельного участка. "Эпицентру" отойдет 1,8 га, выходящие на ул. Лозановича», – сообщил мэр о подробностях месторасположения будущего торгового центра.

Лях утверждает, что «это все – бюрократические моменты. Главное, что в громаду вошел большой национальный сетевой центр».

Городской голова Славянска также считает, что владельцам маленьких строительных торговых точек вряд ли стоит беспокоиться. «Например, в Краматорске после появления "Эпицентра" массового сворачивания малого бизнеса не произошло», – отметил Вадим Лях. 

Под его постом разгорелась активная дискуссия. Предприниматели переживают, что закроется их небольшой бизнес, не выдержав конкуренцию. Горожане также опасаются, что размещение гипермаркета в центре Славянска нарушит состояние озера и городских улиц.

«Как это – возле Шелковичного? Такое шумящее, гремящее, бряцающее – расположить в центре города?», – возмущается в комментариях Любовь.

«Каким образом будет заходить товар на склад "Эпицентра"? Фурами по центральным улицам. Не зря "Новая почта" строит терминалы на окраинах города. А у нас все по схемам. Через депутатов не срослось, нашли нового хозяина на участок, а целевое назначение общественностью не обсуждалось. Вот вам и все... Вокруг озера теперь МАФы и огромный барак с болтами будет», – пишет Юрий.

«Я надеялся, что "Эпицентр" если и появится, то на Машчермете или хотя бы на территории АИЗа, Керама. Но никак не возле парка. По Лозановича фуры будут рассекать, дорога будет убиваться», – поддерживает такую же точку зрения Дмитрий.

«Чуть дальше от центра, но напротив автовокзала площадка бывшего завода АИЗ. И для паркинга мест много, и для фур с грузами. Зачем близко к озеру и жилым домам?» – спрашивает Людмила.

Есть и другое мнение: часть славянцев высказывается за гипермаркет на указанном месте, считают, что с появлением «Эпицентра» город получит хороший сервис и это улучшит городскую инфраструктуру.

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