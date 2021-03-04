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В Славянске может появиться крупный строительный гипермаркет

04 марта 2021, 18:12

В Славянске может появиться крупный строительный гипермаркет

В Славянске может открыться строительный гипермаркет сети «Эпицентр». Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.

Мэр отметил, что провел встречу с руководством предприятия. По его словам, компания готова зайти в Славянск, как только будет решен вопрос с земельным участком. Возможное месторасположение объекта уже обсудили.

«Открытие большого торгового центра создаст в городе около 70 рабочих мест с достойной зарплатой и поможет наполнить местную казну за счет налогов и сборов. Речь идет о сумме, превышающей 5,3 миллиона гривен в год», – рассказал Лях.

Мэр Славянска добавил, что во время строительства гипермаркета инвестор обещает провести благоустройство прилегающей территории и улучшить инженерно-транспортную инфраструктуру города.

В Славянске сложилась конфликтная ситуация между мэром города Вадимом Ляхом и частью депутатов горсовета. В частности, секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр наложил вето на это решение.

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