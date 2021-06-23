На Донетчине госшахты начали отключать от электроснабжения за долги – Волынец

В Донецкой области отключают от электроснабжения ряд государственных шахт из-за накопившихся долгов. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



«Обесточивают шахты ГП "Мирноградуголь". В аварийном режиме шахтеров поднимают на поверхность, потому что будут отключены шахтные подъемы», – написал Волынец.



Он уточнил, что за долги также отключают шахты ГП «Первомайскуголь», ГП «Шахта им.М.С.Сургая» и шахта «Южнодонбасская 1».



«Различные операторы – поставщики электроэнергии в один день выводят из строя угледобывающие предприятия государственной формы собственности. Долги шахт за электроэнергию в современных условиях – скорее станадартная ситуация, чем ЧП. Тем более это не вопрос к работягам-шахтерам, которые добросовестно выполняют свои обязанности», – подчеркивает Волынец.



По его словам, сегодняшняя ситуация с одновременным обесточиванием шахт «больше похожа на сговор с молчаливого согласования Минэнерго».



Глава НПГУ возмущается, почему «отмалчивается местная власть», руководители областного и городских уровней, не реагируют силовые структуры. «Сейчас актуальна не только угроза затопления шахт, загазованности объектов со всеми закономерными экологическими последствиями. Где будут работать тысячи привлеченных к работе в области украинцев?», – задает вопрос Волынец.