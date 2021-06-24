После инцидента с британским эсминцем в Черном море Россия угрожает дипломатией и оружием

В России заявили, что будут «отстаивать нерушимость своей границы» как дипломатическими, так и военными методами. В МИД РФ называют Крымский полуостров своей территорией и апеллируют к международному праву. Об этом передает российский «Интерфакс».



«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков комментируя ситуацию с британским эсминцем в Черном море.



Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который якобы нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Там расценили действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН.



В посольстве Великобритании в РФ заявили, что британский эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.



«По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — говорится в телеграм-канале посольства.



Крым был аннексирован Российской Федерацией в 2014 году. 23 июня Европейский Союз продлил еще на год санкции, которые были введены за незаконную аннексию Крыма Россией.