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В ОРДЛО возобновляют движение поездов между Донецком и Луганском

25 июня 2021, 15:06

В ОРДЛО возобновляют движение поездов между Донецком и Луганском

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти, восстанавливается движение ряда поездов, которое ранее прекращалось из-за закрытых группировками «ДНР» и «ЛНР» внутренних «границ».

Как сообщает ГП «Донецкая железная дорога», с июля возобновляется курсирование пассажирского поезда Ясиноватая – Луганск – Ясиноватая.

Также возобновят движение пригородных поездов Дебальцево – Торез и Торез – Дебальцево.

Кроме того, будут продлены маршруты следования пригородных поездов Дебальцево – Луганск, Луганск – Дебальцево, Дебальцево – Родаково.

«Движение поездов будет осуществляться ежедневно круглый год», – говорится в сообщении.

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