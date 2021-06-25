В ОРДЛО возобновляют движение поездов между Донецком и Луганском

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти, восстанавливается движение ряда поездов, которое ранее прекращалось из-за закрытых группировками «ДНР» и «ЛНР» внутренних «границ».



Как сообщает ГП «Донецкая железная дорога», с июля возобновляется курсирование пассажирского поезда Ясиноватая – Луганск – Ясиноватая.



Также возобновят движение пригородных поездов Дебальцево – Торез и Торез – Дебальцево.



Кроме того, будут продлены маршруты следования пригородных поездов Дебальцево – Луганск, Луганск – Дебальцево, Дебальцево – Родаково.



«Движение поездов будет осуществляться ежедневно круглый год», – говорится в сообщении.