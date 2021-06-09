«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым

Группировка «ДНР» хочет запустить беспересадочное железнодорожное сообщение из отдельных районов донецкой области в аннексированный Крым.



Глава «ДНР» Денис Пушилин говорит, что работа над проектом ведется уже на протяжении трех лет. «ДНР» уже не раз заявляла, что хочет наладить прямое ж/д сообщение между донецком и Москвой. В 2019 году после заявления о намерениях запустить поезд «ДНР» засекретила подробности проекта. Тогда же выяснилось, что у подконтрольного группировке «ДНР» предприятия «Донецкая железная дорога» нет надлежащих вагонов для запуска прямых пассажирских поездов в Россию.



Сейчас в группировке ссылаются на пандемию коронавируса, из-за чего поезда в Россию до сих пор не ходят.



Уже несолько лет из подконтрольных «ДНР» городов ходит поезд до приграничной российской станции «Успенская».