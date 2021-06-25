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СБУ разоблачила 10 интернет-агитаторов, которые работали на спецслужбы РФ

25 июня 2021, 16:30

СБУ разоблачила 10 интернет-агитаторов, которые работали на спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые работали по заказу российских спецслужб. Они распространяли призывы к изменению границ и свержению конституционного строя в Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБУ раскрыли 10 пророссийских интернет-пропагандистов. Восьмерым сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое приговорены к лишению свободы.

В частности, в Киеве уроженец Донецкой области через свои аккаунты в соцсетях публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые им тексты содержали призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

В Мариуполе киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность местного жителя, который распространял через свои страницы в запрещенных соцсетях публикации об изменении государственной границы Украины. Также он призывал к ведению агрессивной войны. Сейчас проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.

В Сумской области сообщено о подозрении жителю города Путивль, который распространял в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине. Также интернет-агитаторы, призывающие к действиям против территориальной целостности Украины, были разоблачены в Черкасской, Закарпатской, Винницкой областях.

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