США готовы поддержать Нормандский формат и «Минск»: Блинкен озвучил условия

Соединенные Штаты готовы подключиться к продвижению в Нормандском формате, если увидят, что Россия серьезно относится к реализации Минских соглашений. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому изданию Der Spiegel.



Он прокомментировал вопрос о том,что переговоры в Нормандском формате при участии Франции, Германии, Украины и России с ведущей ролью двух крупных европейских стран практически не принесли никакого прогресса.



«США были очень вовлечены в вопросы Украины в 2015 и 2016 годах. Мы уважали предложение о том, что Нормандский формат будет центральным инструментом для продвижения Минского процесса – договоренностей, которые были достигнуты и, к сожалению, в значительной степени не были выполнены Россией на протяжении многих лет – и что это лучший путь вперед. Но мы также старались продвигать этот процесс», – отметил Блинкен.



Он напомнил, что президент США Джо Байден обсудил это с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими.



«И мы сказали следующее: послушайте, если Россия серьезно относится к реализации Минска, и мы можем быть полезны, мы полностью готовы к этому, но на самом деле это начинается с основного вопроса: серьезно ли Россия к этому относится или нет, или предпочитает этот замороженный конфликт, который она может разжечь, когда захочет, как это было недавно, когда было сосредоточено самое большое количество войск на границе с Украиной с 2014 года. Настоящая проверка заключается в том, настроена ли Россия серьезно или нет», – сказал госсекретарь США.



Он подчеркнул, что независимо от этого, США привержены суверенитету, территориальной целостности, независимости Украины и стремятся к тому, чтобы у нее были средства для защиты от российской агрессии.



«Я надеюсь, что Россия действительно серьезно отнесется к Минскому процессу. В этом случае, я думаю, Нормандия может и дальше играть центральную роль. Мы также готовы принять участие и попытаться продвинуть этот процесс вперед. Но вопрос действительно с Москвой», – резюмировал Энтони Блинкен.