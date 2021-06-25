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Не только на суше: США заявили о морской атаке России на украинский суверенитет

25 июня 2021, 18:54

Не только на суше: США заявили о морской атаке России на украинский суверенитет

Российская Федерация продолжает нести угрозу Украине не только на суше, но и на море. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает «РБК-Украина».

«Концентрация войск России продолжает нести угрозу, несмотря на заявления России, что они якобы отводятся. Мировые сообщения сосредотачиваются на угрозах России на суше, но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на угрозы, которые возникают по вине России на море», – заявила она в пятницу в Бердянске.

Квин отметила, что в дополнение к сосредоточенным на восточной границе Украины войскам, Россия объявила «необычно обширную» зону в Черном море, которая закрыта для военных и государственных судов.

«И в сочетании с другими ограничениями это фактически блокирует доступ к Азовскому морю для многих кораблей. Делая это, Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но теперь на море», – подчеркнула Временный поверенный в делах США.

Кристина Квин добавила, что Соединенные Штаты стоят на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Реакция США на это – мы полностью на стороне Украины, стоим вместе с Украиной на защите ее суверенитета и территориальной целостности. Суверенитет Украины над территориальными водами и возможность доступа к портам в Азовском море является чрезвычайно важным для экономики Украины и ее национальной безопасности», – подчеркнула Квин.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что их пограничные корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу эсминца. В российском ведомстве утверждают, что корабль был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».

Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Там подчеркивают, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявила британская сторона, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем заранее предупредили.

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