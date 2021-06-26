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На Донбассе работают семь центров вакцинации от COVID-19: Как записаться, график

26 июня 2021, 10:50

На Донбассе работают семь центров вакцинации от COVID-19: Как записаться, график

В Украине создано уже более 130 центров массовой вакцинации от коронавируса, в том числе пять в Донецкой области и два в Луганской. Такие данные опубликованы министерством здравоохранения Украины.

В этих центрах прививают людей, которые записались в лист ожидания через сервис «Дія» или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди прививают всех желающих, кому еще не поступило приглашение, но кто есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

На Донетчине центры вакцинации находятся в городах:

– Волноваха – Волновахский районный центр первичной медико-санитарной помощи, ул. Матросова, 5. График работы: суббота – воскресенье с 9:00 до 15:00;

– Краматорск – Центр первичной медико-санитарной помощи №1, ул. Днепровская, 17. График работы: суббота с 9:00 до 17:00;

– Мариуполь – Центр первичной медико-санитарной помощи №2, ул. Троицкая, 46 а. График работы: суббота-воскресенье с 9:00 до 15:00;

– Торецк – Центр первичной медико-санитарной помощи, ул. Центральная, 55 г. График работы: суббота – воскресенье с 8:00 до 16:00;

– Константиновка – Центр первичной медико-санитарной помощи, пр. Ломоносова, 161. График работы: суббота – воскресенье с 9:00 до 14:00.

В Луганской области центры вакцинации открыты в городах:

– Северодонецк – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28. График работы: суббота – воскресенье и праздничные дни с 10:00 до 13:00;

– Старобельск – детско-юношеская спортивная школа, ул. Центральная, 86 а. График работы: суббота – воскресенье и праздничные дни с 08:00 до 15:00.

Подробная информация об особенностях вакцинальной кампании, типах вакцин и ответы на вопросы – на сайте vaccination.covid19.gov.ua или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.

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