В Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса за сутки

За пятницу, 25 июня, 97 130 украинцев получили прививки против COVID-19. Это рекордное количество за сутки с начала вакцинальной кампании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



Из привившихся вчера первую дозу вакцины получили 36 540 человек, полностью иммунизированы – 60 590 человек.



Как сообщается, по состоянию на 24 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.



Всего с начала вакцинальной кампании привито 1 871 511 человек, из них получили первую дозу – 1 871 509 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 422 475 прививок.