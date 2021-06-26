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Меркель будет обсуждать Украину на встрече с Байденом – посол

26 июня 2021, 11:39

Меркель будет обсуждать Украину на встрече с Байденом – посол

Канцлер Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом, которая состоится 15 июля в Вашингтоне, будет обсуждать вопросы Украины и урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели».

Она отметила, что для Меркель этот вопрос – из разряда личных.

«Донбасс, конечно, одна из сложнейших проблем, бесспорно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она ежедневно читает новости об Украине. Для нее этот вопрос личный», – заявила посол.

Дипломат также считает, что встреча Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне ее визита в Вашингтон – это позитивный сигнал.

«Я думаю, это хороший знак, что канцлер хочет обсудить с президентом Зеленским ряд вопросов – не только "Северный поток – 2", но и Нормандский формат, потому что таким способом она сможет непосредственно от него услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией», – сказала посол.

По ее словам, хорошо, что разговор Меркель и Зеленского состоится не через видеоконференцию, а лично. «Думаю, что это большой шанс», – добавила Анка Фельдгузен.

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Ангела Меркель Джо Байден Владимир Зеленский
Места
Украина Германия Сша
Прочее
Нормандский формат Северный поток-2

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