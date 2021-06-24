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Меркель требует скоординированной реакции ЕС на российские гибридные атаки

24 июня 2021, 13:16

Меркель требует скоординированной реакции ЕС на российские гибридные атаки

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала создать механизмы для совместной реакции стран ЕС на российские гибридные атаки. При этом она также выступила за переговоры между ЕС и Россией, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений, передает DW.

«События последних месяцев – и не только в Германии – четко показали, что этого недостаточно, когда мы нескоординированно реагируем на множество российских провокаций», – сказала канцлер Германии во время выступления в Бундестаге в четверг.

По словам Меркель, из-за территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнерства ЕС должен «дать соизмеримый ответ на российские действия». При этом глава немецкого правительства назвала Украину, Беларусь и страны Западных Балкан.

В то же время Меркель считает необходимым инициировать переговоры с Россией со стороны ЕС, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.

«Учитывая российские провокации, ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом», – отметила она и добавила, что Евросоюз здесь должен создать «форматы обсуждений».

По словам канцлера, сейчас задача состоит в разработке «повестки дня общих стратегических интересов» для России и ЕС. В качестве примеров Меркель назвала защиту климата, а также решение конфликтов в таких странах, как Ливия и Сирия.

Тема отношений с Россией будет одной из главных на повестке дня саммита ЕС, который проходит 24-25 июня.

Украина выразила обеспокоенность в отношении возможного возобновления саммитов между ЕС и РФ. Киев считает, то приостановка политического диалога высокого уровня между Евросоюза и Россией является частью политики санкций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций ЕС, а также демотивировать Россию выполнять Минские договоренности.

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