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Минкультуры исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

27 июня 2021, 15:36

Минкультуры исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины в ответ на соответствующее обращение СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

«Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года № 5/1/1-7000, Минкультуры признает свой указ от 22 июня 2021 года № 446 «Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ и его обнародовании на официальном веб-сайте» утратившим силу.

«Оба указа, как о включении, так и отмене включения, выданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», — подчеркивают в ведомстве.

Там отметили, что причины включения или исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает.

24 июня Минкультуры по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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