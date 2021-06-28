Кравчук не смог посетить торжественное заседание по случаю Дня Конституции

Первый президент Леонид Кравчук отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия со дня принятия Конституции.



В заседании приняли участие президент Владимир Зеленский, второй президент Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко. Также на мероприятии присутствовали депутаты нескольких созывов, члены правительства и иностранные дипломаты



Вице-спикер Алексей Резников в эфире канала «Рада» сказал, что Кравчук не смог посетить мероприятие «по определенным трудностям», не став объяснять, что имеет в виду.



Советница Леонида Кравчука Оксана Сибирцева сообщила «Новостям Донбасса», что первый президент не посетил торжество по наставлению врачей, которые рекомендовали ему пока воздержаться от физических нагрузок.



Вместе с тем Кравчук выступит докладчиком по законопроекту о Большом государственном гербе Украины, о чем сегодня сообщил президент Зеленский. Когда именно состоится рассмотрение законопроекта, пока неизвестно.



87-летний Леонид Кравчук является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Первый президент часто принимает участие в телеэфирах, включаясь в студию по видеосвязи. В прошлый четверг в таком формате он выступил в программе «Право на владу».