Зеленский объявил, что вносит в Раду законопроект о Большом гербе Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона о Большом государственном гербе Украины.



«Я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Большом государственном гербе Украины, и обозначаю его как неотложный», — заявил Зеленский, выступая на торжественном заседании Рады по случаю 25-летия со Дня принятия Конституции.



Он уточнил, что докладчиком по законопроекту во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента выступит первый президент Леонид Кравчук.



В ноябре 2020 года жюри определила работу Алексея Кохана победителем правительственного конкурса на эскиз проекта Большого герба Украины.

Проект эскиза Большого государственного герба

Всего в конкурсе принимали участие 112 работ.



Это уже четвертая попытка утвердить Большой государственный герб, которого до сих пор нет в Украине. Последний раз правительство согласовало проект Большого герба в 2009 году, однако тогда его не поддержала Верховная Рада.



Дискуссии о необходимости принятия Большого герба вызывают споры: часть специалистов и политиков считают, что единственным гербом стоит оставить трезубец.