В Краматорске начали искать с помощью дрона тех, кто ворует воду

В Краматорске коммунальщики начали выявлять с помощью дрона факты несанкционированного отбора воды. Некоторые жители поливают огороды без счетчиков. Об этом сегодня на аппаратном совещании в горсовете сообщил директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко, передает Kramatorsk Post.



«С 23 июня каждый день проводим рейды по несанкционированному использованию питьевой воды. На сегодняшний день зафиксировано 11 таких случаев», – сказал он.



По словам Яковенко, во время каждого рейда сотрудники водоканала фиксируют 2-3 случая нелегального использования воды. На нарушителей составляют протокол, акт, а если коммунальщиков не пускают во двор – пользователей отключают от водоснабжения.



«Мы же понимаем, что из 37 тысяч кубов не может "вытекать" 18 тысяч. У нас каждые сутки воруют 10-12 тысяч кубов без счетчиков. Воруют жители несанкционированно, не платят за воду, а мы считаем убытки», – прокомментировал ситуацию городской голова Александр Гончаренко.



В целом, отметил директор водоканала, краматорчане сейчас тратят 37 тысяч куб. м воды в сутки, но этот объем будет расти. Он привел цифры по прошлому летнему сезону, когда жители ежедневно потребляли 44 тысячи куб. м воды в сутки.