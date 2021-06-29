Рада приняла закон, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей

Верховная Рада приняла закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). За соответствующий законопроект № 3711-д «О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о восстановлении работы ВККС» в целом проголосовали 293 народных депутата на заседании во вторник.



217 голосов дала фракция «Слуга Народа», 22 — «Европейская Солидарность», 13 — группа «За будущее», 15 — фракция «Голос», 19 — группа «Доверие».



Согласно закону ВККС состоит из 16 членов, 8 из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.



Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.



При рассмотрении законопроекта ключевой правкой, которую в итоге поддержали депутаты, называли № 453. Она предусматривает, что право решающего голоса при формировании Высшей квалификационной комиссии судей будет у международных экспертов. Принятия такой нормы требовала Венецианская комиссия.



Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.



Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному — от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.



На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности, могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращении и противодействия коррупции.