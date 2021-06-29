Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада приняла закон, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей

29 июня 2021, 14:36

Рада приняла закон, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей

Верховная Рада приняла закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). За соответствующий законопроект № 3711-д «О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о восстановлении работы ВККС» в целом проголосовали 293 народных депутата на заседании во вторник.

217 голосов дала фракция «Слуга Народа», 22 — «Европейская Солидарность», 13 — группа «За будущее», 15 — фракция «Голос», 19 — группа «Доверие».

Согласно закону ВККС состоит из 16 членов, 8 из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

При рассмотрении законопроекта ключевой правкой, которую в итоге поддержали депутаты, называли № 453. Она предусматривает, что право решающего голоса при формировании Высшей квалификационной комиссии судей будет у международных экспертов. Принятия такой нормы требовала Венецианская комиссия.

Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному — от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности, могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращении и противодействия коррупции.

Еще по теме

Организации
Верховная Рада Украины ВККС
Люди
Судьи

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
10:52
«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»
09:47
В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков
09:05
Четыре смерти от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июня
14:27
Подконтрольные «ЛНР» Ровеньки остаются без водоснабжения уже почти неделю
10:21
«ЛНР»: Из-за аварии более 600 абонентов в Перевальске и Сорокино — без электричества
09:23
«ЛНР» подтверждает 475 смертей от коронавируса
23:19
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 июня
21:25
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
14:26
«ДНР» заявила о 22 новых случаях ковида и 12 смертях
13:08
Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
11:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом
10:24
«ДНР»: Жительница Горловки получила ранение в ходе обстрела
21:00
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
все новости
15:14
Цену на электричество для населения продлили до августа
15:12
ЕСПЧ определил дату рассмотрения дела против России по агрессии на Донбассе
14:51
С 1 июля в Украине начнут работать Центры контроля и профилактики заболеваний
14:36
Рада приняла закон, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей
14:15
Более полутысячи жителей ОРЛО вакцинировались от коронавируса в Станице Луганской
13:58
В Украине объявлен в розыск боевик «ЛНР», который помог российским снайперам
13:49
В Краматорске начали искать с помощью дрона тех, кто ворует воду
13:27
Мобильные отделения Ощадбанка на Донбассе закрыли на ремонт
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
11:44
За сутки на Луганщине выявили одного заболевшего ковидом, на Донетчине — ни одного
10:52
«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»
09:47
В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков
09:05
Четыре смерти от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
08:17
Еще 182 случая коронавируса выявили в Украине
08:06
На Донбассе пострадал украинский военный от обстрела
все новости
ВИДЕО
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция