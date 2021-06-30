«ДНР» не собирается проводить обязательную вакцинацию

Группировка «ДНР» не будет проводить обязательную вакцинацию от коронавируса на подконтрольной ей территории. Об этом в интервью каналу «Донбасс» заявил глава формирования Денис Пушилин.



По его мнению, на данный момент в ОРДО нет пика заболеваемости, который был бы критическим.



«Если все пойдет так и дальше, думаю, мы не будем рассматривать введение каких-то новых мер», — сказал он.

За минувшие сутки, 29 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 129 заболевших коронавирусной инфекцией, 11 пациентов умерли. За все время пандемии там подтверждают 43 023 заболевших ковидом. Из них 35 937 человек выздоровели, а 3251 умер.

В разных регионах России власти постепенно вводят, а в Москве уже ввели, обязательную вакцинацию от ковида.