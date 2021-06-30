«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях

За минувшие сутки, 29 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 129 заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, 60 человек выздоровели, а 11 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 43 023 заболевших ковидом. Из них 35 937 человек выздоровели, а 3251 умер. Продолжают лечение 3 835 пациентов.



Также за сутки выявили 82 случая пневмоний. Из них госпитализировано 52 человека. Всего на лечении остаются 1 054 пациента с пневмониями, из них 547 на кислородной поддержке (+20 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.