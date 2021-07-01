Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным и ответил на его критику

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.



«Готов я встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».



Зеленский также ответил на критику, которую Путин озвучил в ходе вчерашней «прямой линии». В частности, о «внешнем управлении», под которым, как считает президент РФ, оказалась Украина.



«На мой взгляд, факты всегда красноречивее, чем любые заявления. Именно факты и надо оценивать. Понятно, что тезисы о таком "внешнем управлении" — чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России. Потому что в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске», — подчеркнул президент Украины.



По его словам, недавний саммит США-Россия показал, что вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов.



«Как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции. Это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась. Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично», — сказал Зеленский.



Накануне Путин не исключил встречу с Зеленским, но подчеркнул, что «надо только понять, о чем говорить».